‎التعليم تعتمد المرحلة الثالثة من برنامج ” تدرج “

حمود العنزي(صدى):

قام وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم الإثنين، باعتماد ” المرحلة الثالثة ” من برنامج تدرج ضمن بوابة المدارس الأهلية أحد أهم البرامج التي دشنتها شركة تطوير للمباني بالتعاون مع وكالة التعليم الأهلي.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية و توفير البيئة التعليمية الجاذبة، كما يساهم في تجويد المخرجات التعليمية، والتي تضمنت نتائجها منح مدد زمنية ما بين سنة إلى أربع سنوات دراسية حسب نسبة الكفاءة مع تنفيذ التوصيات للرفع من كفاءة مبانيهم وتحقيق نسبة الكفاءة.

وأضافت الوزارة، أنه يأتي ذلك بالإضافة إلى إيقاف قبول الطلاب خلال المهلة المقررة ثم إخضاع المبنى لإعادة التقييم قبل انتهاء المدة للحصول على نسبة الكفاءة المطلوبة أو إغلاقها بنهاية المدة الممنوحة.

وأشارت إلى إنه: ” تضمنت إصدار قرارات إغلاق لعدد من المدارس الأهلية وإلغاء التراخيص للمستثمرين الذين لم يتقدموا بخطط للانتقال لمباني تعليمية أو لم يقدموا على برنامج تدرج بمبانيهم غير التعليمية وكذلك الذين لم يستكملوا إجراءات تسجيل مبانيهم غير التعليمية في البرنامج بنهاية المدة المحددة بالقرار. ”