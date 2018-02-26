هيئة السياحة ترخص لعدد 12 مزرعة في نشاط السياحة بحائل

علي العنزي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر برنامج السياحة الزراعية ” أرياف ” 12 رخصة لممارسة نشاط السياحة الزراعية بمنطقة حائل في خطوة تهدف إلى تطوير برامج ومنتجات وأنشطة سياحية في المزارع وإيجاد عناصر للترفيه والمتعة والتعليم للسائح ما يسهم في تنمية الحركة السياحية وتوفير دخلاً إضافياً وفرصاً وظيفية للمواطنين.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد المصيول أن حائل ضمن المناطق الأكثر في عدد المزارع التي تشكل رافداً إقتصادياً مهماً للمملكة مشيراً إلى أن مشروع السياحة الزراعية يعمل على مساعدة المزارعين بتحمل أعباء المزارع وإضافة دخل مالي يضاف للزراعة التقليدية مفيداً انه تم تسليم عدد 12 رخصة لممارسة نشاط السياحة الزراعية.

وأضاف المهندس المصيول أن مشروع السياحة الزراعية ” أرياف ” هو إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير صناعة السياحة الوطنية المرتبطة بها حيث تسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى زيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة وما يتحقق منها من عوائد اقتصادية واجتماعية على المواطنين في تلك المناطق.

وأبان مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أن السياحة الزراعية مشروع رائد يصب في رؤية المملكة 2030 ويعيد تشكيل الخريطة السياحية والزراعية بالمملكة ويقدم فرص عمل للشباب السعودي ويسعى إلى إيجاد بدائل مميزة لقطاع الإيواء السياحي والسفر والاستمتاع بالطبيعة مقدماً الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية على دعمهم المتواصل للسياحة بشكل عام والسياحة الزراعية بشكل خاص.

يذكر أن الهيئة أقامت العديد من الورش التعريفية لبرنامج السياحة الزراعية وشرح أهدافه وأوجه الدعم التي تقدمها الهيئة مع الوزارات المعنية وصندوق التنمية الزراعية والتي يمكن الاطلاع عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.