بالصور.. أفضل 20 خدعة لتنظيف المنزل بسهولة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أفضل الخدع المنزلية للتنظيف وهي:-
1- تستخدم الجوارب القديمة موضوعة على الممسحة لتنظيف أدق.
2- للتخلص من بقع لوح التقطيع يمسح بالليمون والملح.
3- تلمع مصابيح السيارات بمعجون الأسنان.
4- لإزالة البقع من حذائك الأبيض استخدم مزيل طلاء الأظافر.
5- يمكن تنظيف المكنسة بغمسها في المياه والصابون واستخدامها في الوقت نفسه كممسحة.
6- يمكن لفرشاة الطلاء تنظيف الستائر المفرغة بسهولة.
7- تنظف سماعات الأذن بفرشاة الأسنان.
8- للتخلص من الغبار توضع أكياس الوسائد على مروحة السقف بينما تعمل.
9- يخلصك عصير الليمون من صدأ السكاكين.
10- توضع الأطباق التي تم الخبز بها في الميكروويف مع قطع من الليمون وبعض الخل.
11- يتم التخلص من شعر الحيوانات الأليفة بالمنزل باستخدام القفازات المطاطية.
12- تنظف ألعاب الأطفال جيدا داخل غسالة الأطباق.
13- يتم مزج ربع كوب خل مع 3/4 كوب زيت زيتون لإعادة الأخشاب إلى رونقها.
14- للتخلص من البكتيريا العالقة بإسفنجة المطبخ توضع لبعض الوقت بالميكروويف.
15- تستخدم أوراق الصحف لتنظيف الزجاج.
16- تستخدم قطعة كرتونية موصلة بالمكنسة للوصول للأماكن الصعبة.
17- يعيد الملح الموضوع على مكواة ساخنة سطحها كالجديد.
18- للتخلص من صدأ مقلاة توضع على النار بالخل ثم يضاف بعض الزيت وتخبز بالفرن قليلا.
19- تستخدم أوراق منعم الأقمشة لتنظيف أسطح المطبخ.
20- يعد الدقيق أفضل وسيلة لتنظيف أي سائل يسقط عى أسطح المطبخ.
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