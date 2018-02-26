بالصور.. أفضل 20 خدعة لتنظيف المنزل بسهولة

متابعات(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أفضل الخدع المنزلية للتنظيف وهي:-

1- تستخدم الجوارب القديمة موضوعة على الممسحة لتنظيف أدق.

2- للتخلص من بقع لوح التقطيع يمسح بالليمون والملح.

3- تلمع مصابيح السيارات بمعجون الأسنان.

4- لإزالة البقع من حذائك الأبيض استخدم مزيل طلاء الأظافر.

5- يمكن تنظيف المكنسة بغمسها في المياه والصابون واستخدامها في الوقت نفسه كممسحة.

6- يمكن لفرشاة الطلاء تنظيف الستائر المفرغة بسهولة.

7- تنظف سماعات الأذن بفرشاة الأسنان.

8- للتخلص من الغبار توضع أكياس الوسائد على مروحة السقف بينما تعمل.

9- يخلصك عصير الليمون من صدأ السكاكين.

10- توضع الأطباق التي تم الخبز بها في الميكروويف مع قطع من الليمون وبعض الخل.

11- يتم التخلص من شعر الحيوانات الأليفة بالمنزل باستخدام القفازات المطاطية.

12- تنظف ألعاب الأطفال جيدا داخل غسالة الأطباق.

13- يتم مزج ربع كوب خل مع 3/4 كوب زيت زيتون لإعادة الأخشاب إلى رونقها.

14- للتخلص من البكتيريا العالقة بإسفنجة المطبخ توضع لبعض الوقت بالميكروويف.

15- تستخدم أوراق الصحف لتنظيف الزجاج.

16- تستخدم قطعة كرتونية موصلة بالمكنسة للوصول للأماكن الصعبة.

17- يعيد الملح الموضوع على مكواة ساخنة سطحها كالجديد.

18- للتخلص من صدأ مقلاة توضع على النار بالخل ثم يضاف بعض الزيت وتخبز بالفرن قليلا.

19- تستخدم أوراق منعم الأقمشة لتنظيف أسطح المطبخ.

20- يعد الدقيق أفضل وسيلة لتنظيف أي سائل يسقط عى أسطح المطبخ.

