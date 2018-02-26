القنوات الرياضية تنقل فعاليات ” العامة للرياضة ” خلال الأشهر الثلاثة القادمة

نواف السالم(صدى):

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم في مكتبه بالرياض، اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ داود بن عبدالعزيز الشريان لنقل الفعاليات والأحداث الرياضية وجميع النشاطات التي ستقيمها هيئة الرياضة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وستتولى القنوات الرياضية السعودية بموجب هذه الاتفاقية تغطية هذه الأحداث التي سبق وأن تم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للرياضة ، وستنطلق بدءاً من الخميس القادم ببطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية التي ستقام خلال الفترة من 1-3 مارس القادم، وبطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة في الفترة من 4-8 أبريل المقبل، ونهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة والمقرر إقامته بجدة منتصف شهر مايو، إضافة لبطولة الدرون، وكذلك البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس هيئة الرياضة.

و أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على تعاونه واهتمامه بنقل فعاليات وأحداث الهيئة متطلعا لتقديمها بالصورة المناسبة للمتابعين والمشاهدين وإبراز هذه الأحداث الهامة.

يذكر أن هوية جديدة ستطلقها القنوات الرياضية بمشاركة الهيئة العامة للرياضة مطلع شهر مارس المقبل.