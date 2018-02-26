أغويرو: السيتي يستطيع اقتناص لقبين آخرين

ماجد محمد(صدى):

أوضح الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، أنه يأمل أن يستمر السيتي في أداؤه الجيد، عقب الفوز بثلاثة أهداف أمام الأرسنال في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال ” أغويرو ” : ” نتمنى الاستمرار هكذا، هدفي هو خوض كل مباراة على حدا، ومساعدة الفريق بتسجيل الأهداف إذا كان ممكناً ” .

وأشار إلى أن السيتي يستطيع أن يحصد لقبين آخرين هما الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، متابعًا: ” نعلم أن الأمور لن تكون سهلة، ولكن بإمكاننا تحقيق هذا الأمر “.

واستكمل: ” لحسن حظي أنني أضغطت بشكل تلقائي على دفاع الخصم، وأتحرك داخل الملعب وفقاً لتوجيهات المدير الفني “.