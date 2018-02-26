أغويرو: السيتي يستطيع اقتناص لقبين آخرين
أوضح الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، أنه يأمل أن يستمر السيتي في أداؤه الجيد، عقب الفوز بثلاثة أهداف أمام الأرسنال في نهائي كأس رابطة المحترفين.
وقال ” أغويرو ” : ” نتمنى الاستمرار هكذا، هدفي هو خوض كل مباراة على حدا، ومساعدة الفريق بتسجيل الأهداف إذا كان ممكناً ” .
وأشار إلى أن السيتي يستطيع أن يحصد لقبين آخرين هما الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، متابعًا: ” نعلم أن الأمور لن تكون سهلة، ولكن بإمكاننا تحقيق هذا الأمر “.
واستكمل: ” لحسن حظي أنني أضغطت بشكل تلقائي على دفاع الخصم، وأتحرك داخل الملعب وفقاً لتوجيهات المدير الفني “.
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