بالصور.. إزالة مبسط لتقديم وجبات ” السيريه ” بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية المسفلة التابعة لأمانة مكة المكرمة، فجر اليوم الاثنين، من إزالة بسطات مخصصة لتقديم وجبات ” السيريه ” بحي الخالدية 1 بالعاصمة المقدسة.

وخلال المداهمة التي قامت بها البلدية بالتعاون مع الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة تم إتلاف اللحوم والدواجن والكبدة والشوربة والخضراوات الخاصة بالمبسط، والمقدرة بنحو 100 كيلو من اللحوم والخضراوات مجهولة المصدر.

وتواصل الجهات الأمنية بالبلدية جهودها الرقابية، التي تهدف إلى إزالة الظواهر العشوائية، التي تشكل خطرًا على الصحة العامة.

