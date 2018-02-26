توصية معدلة أمام ” الشورى ” لدراسة دمج الأمر بالمعروف بـ ” الشؤون الإسلامية “

نايف السالم(صدى):

أفاد مصدر مطلع، بأنه تم تقديم توصية إضافية من قبل عطا السبيتي والدكتور لطيفة الشعلان واللواء علي التميمي، إلى مجلس الشورى، على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف.

وأضاف المصدر، أن التوصية المقدمة تدعو إلى دراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكداً على وجود أملاً في قبول التوصية بصيغتها الحالية.

وأوضح أن صياغة التوصية بعد تعديلها، تشير إلى دراسة للموضوع وليس لتنفيذ الدمج، حيث كان عليها ملاحظات عدة عندما تم تقديمها من قبل في التقرير السابق حيث طالبت بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوزارة.