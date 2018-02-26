مدرب البايرن: نحن أفضل لكن لا نضمن دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

أشاد ، يوب هاينكس،المدير الفني للبايرن، بأداء فريقه خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه أفضل من موسم 2012-2013.

وأضاف هاينكس، أن مسابقة دوري أبطال أوروبا أصبحت قوية أكثر من الماضي؛ لذلك لا يمكن ضمان أي شيء.

وقال:” تغيرت المنافسة، هناك خمسة فرق إنجليزية استثمرت ثلاثة مليارات يورو في السنوات الأخيرة.. لكنني أعتقد أن لدينا فريقا أفضل من الفريق الذي لعب موسم 2012-2013″، متابعًا: ” لكن ذلك لا يضمن لنا الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، فالمنافسة أصبحت أقوى بكثير “.