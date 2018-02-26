دراسة تؤكد البنجر أفضل الأطعمة الصحية وتنصح بالشيكولاتة

باريس(صدى):

كشفت دراسة الغذائية فرنسية حديثة، أن البنجر رغم أنه غير محبب لدى جميع الناس، إلا أنه غنى بالفيتامينات ويساعد على التخلص من السموم في الجسم مما جعله على قائمة أفضل الأطعمة الصحية.

مع العلم أن عصير البنجر المضاف إليه عصير التفاح من أفضل المشروبات.

بالإضافة إلى أن تناول قطعة من الخبز بقليل من الشيكولاتة القابلة للدهن في وجبه الإفطار أفضل من الزبد أو المربى لأن سعراتها الحرارية تصل إلى 141 سعرًا حراريًا، حيث أن قطعة خبز 25 جرامًا، بالإضافة إلى 15 جراما شيكولاتة قابلة للدهن تعطيك السعرات الحرارية التي تساعدك على التوازن الغذائي.