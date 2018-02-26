سرقة منزل السفير المغربي بإيطاليا

روما(صدى):

قامت خادمة السفير المغربي بإيطاليا ووزير التجارة سابقًا حسن أبو أيوب، باستغلال فرصة غيابه عن المنزل؛ لتقوم بالاستيلاء على مجوهرات وملابس ثمينة ومقتنيات من الفضة والذهب وساعات تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من اليورو.

وأوضحت مصادر، أن الخادمة المغربية الأصل طلبت من السفير قضاء عطلة قصيرة بالرباط، وأثناء مغادرتها للمنزل كانت تحمل 3 حقائب كبيرة تحتوي على المسروقات، على حين قامت بإرسال بعض المسروقات مسبقًا إلى المغرب.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المسروقات تم العثور عليها في حقيبة مقفلة بمقر إقامتها بمنطقة ” ديلا كاميلوتشيا ” ، إذ كانت قد كلفت امرأة بإرسالها أيضًا إلى المغرب.

وتابعت، أنه ضمن المسروقات التي تم العثور عليها في إحدى الحقائب، مواد غذائية عالية الجودة، لافتةً إلى أن الخادمة اختفت عن الأنظار، وستتم محاكمتها غيابيًا.