طائر يشعل الحرائق ليفتح منطقة لصيد فريسته

كانبرا(صدى):

أثبتت دراسة أسترالية بجامعة سيدنى، أن طائر الحداة الأسود الجارح يقوم بنقل الأغصان المتوهجة بالنار أثناء حريق الغابات إلى مكان آخر ليفسح لنفسه طريقًا جديدًا لصيد فريسته بعيدًا عن منطقة الحرائق.

حيث جمع الباحثون 20 ملاحظة من أراضى أسترالية من 2500 كيلومتر شمالي أستراليا، واكتشفوا أن الحداة الأسود، ينقل الأغصان المتوهجة في الحرائق على مسافة كبيرة ليفتح لنفسه مناطق صيد جديدة.

وأكد عالم طيور أسترالي أن هذه الحقائق ألقت الضوء على صفة تميز الحداة وأنها من الطيور المستغلة للحرائق.