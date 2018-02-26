مدير مكتب ” نتينياهو ” يشهد ضده في قضية متعلقة بالفساد

القدس المحتلة(صدى):

صرحت أحد المصادر، بأن مدير طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو السابق، ” أرى هارو ” ، هو من سرب معلومات للشرطة الإسرائيلية، التي تتعلق بلقاءات ” نتنياهو ” ، بمدير شركة الاتصالات الإسرائيلية ” بيزيك ” ، شاؤول الوفتش، والتي أدت إلى اتهامه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ4000، والتي يتم التحقيق فيها مع نتنياهو.

ويجدر الإشارة، أن الشرطة الإسرائيلية ستسدعي ” هاري ” ، للشهادة ضد ” نتنياهو ” قريبًا، بعدما كان شاهد ملك في قضيتن أخريتين، هي القضية 1000 المتهم فيها نتنياهو، بالحصول على سجائر فاخرة، من رجال أعمال إسرائيليين، وأجانب والقضية 2000 ، المتعلقة بعلاقة نتنياهو، برئيس تحرير صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” .

يُذكر أن ” نتينياهو ” سيخضع الجمعة المقبلة؛ للتحقيق في ملف 4000 ، ويتمثل في إرشاء صاحب شركة ” بيزك ” ، مقابل نشر أخبار إيجابية، عن نتنياهو بموقع ” واللا ” الإسرائيلي.