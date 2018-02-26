بالصور.. رقم قياسي لتوصيل أطول بيتزا في العالم تزن 19 كيلو جرام

واشنطن(صدى):

صنع مجموعة من الطهاة الأمريكيين الموهوبين بولاية متشيجان الأمريكية ، بيتزا عملاقة من عجينة وزنها 19 كيلو جراما ، كأطول بيتزا في العالم ، بقطر 72 بوصة ، وتم تسليمها بنجاح إلى إدارة الإطفاء المحلية باستخدام شاحنة صغيرة.

ومن المتوقع أن يدخل موظفو مطعم ” Mallie’s Sports Grill & Bar ” موسوعة جينيس للأرقام القياسية في توصيل أطول بيتزا في العالم.

وقال المتحدث باسم المطعم في تصريحات إعلامية ، أن الرقم القياسي السابق كان في عام 1992 في جنوب أفريقيا، حيث تم توصيل بيتزا وزنها 12 كيلو جراما، ويبلغ قطرها 54 بوصة، ولم يتم كسر هذا الرقم منذ ذلك الوقت.