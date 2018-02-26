الجهات الأمنية تبدأ التحقيق في حادث مصرع ” فتاة جدة “

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجهات الأمنية في محافظة جدة، بدء التحقيق بحادث مقتل الفتاة العشرينية التي ألقت بنفسها من سيارة توصيل يقودها مواطن بجدة، وذلك بهدف كشف ملابسات وأسباب الواقعة، التي شهدت تبادل الاتهامات بين شقيقة القتيلة والسائق.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السائق المتسبب في الحادثة، وبدأت التحقيقات، فيما تعتزم الاستعانة بالطب الشرعي وإجراء التحاليل اللازمة، لكشف الحقيقة.

حيث تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام الفتاة القتيلة وشقيقتها، بركوب سيارة متعاقدة مع شركة توصيل وطلبا منه توصيلهما، ففوجئا بقيام السائق بتغيير وجهته إلى منطقة أبحر، فضلًا عن قيامه بإجراء اتصالات مع أصدقائه، الأمر الذي أثار خوفهما، وذلك وفقًا لما ذكرته شقيقة القتيلة.

فيما طلبت الفتاتين من السائق التوقف لكنه رفض، فقامت إحداهما بفتح الباب وإلقاء نفسها من السيارة، مما أدى إلى وفاتها على الفور، بينما ظل السائق في مكانه ولم يهرب.