بالفيديو.. فتاة ترد على المتغزلات في بائع الكليجا الوسيم

نايف السالم(صدى):

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة ترد فيه على الفتيات اللاتي تغزلن في الشاب الوسيم بائع الكليجا في مهرجان الجنادرية 32.

وقالت الفتاة في مقطع الفيديو: الرقابة الذاتية، ممكن تكون بنت ما هي جميلة ذاك الجمال، لكن مستوى مراقبة الله عالي في داخلها ومبتعدة عن التغزل في اجساد الرجال والسقوط الاخلاقي، وهناك بنت تكون جميلة وما في شيء ينقصها، لكنها تتغزل في اجساد الرجال وتحط صورة هذا وشوفوا هذا تشيز كيك وشوفوا هذا نوتيلا.

وأضافت ما ترونه في وسائل التواصل من هؤلاء لا حياة ولا كرامة ولا خوف من الله، متسائلة كيف يكون حظها زين، وكلنا نعلم أن على قدر نية الإنسان الله يعطيه ويرزقه، فأن كان مستوى رقابة الله في داخلك عالي فحظك عالي والعكس، فالحظ لا يترك باب من لا يتركون باب الله ويستشعرون وجوده.

ويأتي ذلك بعدما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يبيع الكليجا في مهرجان الجنادرية 32، يهرب من تصوير الفتيات له، وهو الأمر الذي اضطره لتعليق لافتة كتب عليها ” اشتر وبعدين صور “.