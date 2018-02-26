بالفيديو.. فتاة ترد على المتغزلات في بائع الكليجا الوسيم
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة ترد فيه على الفتيات اللاتي تغزلن في الشاب الوسيم بائع الكليجا في مهرجان الجنادرية 32.
وقالت الفتاة في مقطع الفيديو: الرقابة الذاتية، ممكن تكون بنت ما هي جميلة ذاك الجمال، لكن مستوى مراقبة الله عالي في داخلها ومبتعدة عن التغزل في اجساد الرجال والسقوط الاخلاقي، وهناك بنت تكون جميلة وما في شيء ينقصها، لكنها تتغزل في اجساد الرجال وتحط صورة هذا وشوفوا هذا تشيز كيك وشوفوا هذا نوتيلا.
وأضافت ما ترونه في وسائل التواصل من هؤلاء لا حياة ولا كرامة ولا خوف من الله، متسائلة كيف يكون حظها زين، وكلنا نعلم أن على قدر نية الإنسان الله يعطيه ويرزقه، فأن كان مستوى رقابة الله في داخلك عالي فحظك عالي والعكس، فالحظ لا يترك باب من لا يتركون باب الله ويستشعرون وجوده.
ويأتي ذلك بعدما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يبيع الكليجا في مهرجان الجنادرية 32، يهرب من تصوير الفتيات له، وهو الأمر الذي اضطره لتعليق لافتة كتب عليها ” اشتر وبعدين صور “.
على طاري #بايع_الكليجا
والرقابة الذاتية pic.twitter.com/ElfaGSeWAx
— محمدثامرالمطرودي (@M7mmdthamer) February 26, 2018
س[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالعقل مادام هي تسب شباب بلدها وتصفهم ( بالشهبان ) فمن الطبيعي مادام ابوك واخوانك وأبناء عمك وابناء وطنك ( شهبان ) فكيف تكون اختهم وبنتهم وبنت عمهم وبنت وطنهم ( قمر ) !! اذن انتي حكمتي على غيرك وعلى نفسك في نفس الوقت انك شهباء
وهذا الوسيم مادامه وسيم وهو رجل اجل كيف بتكون اخته وبنته وبنت وطنه طبعًا بتكون وسامه دبل !! فكيف بينظر في وجهك ؟!
اتفهه الناس وأعباء الناس من يسب أبناء وطنه لانه قاعد يسب نفسه في نفس الوقت لانك واحد منهم فسبك لهم هو سب لنفسك
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام جميل…
احد يبي يضيف حاجة ..يضيفش
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 2 ساعتين
* يعطيكي العافية على التعليق الطيب والله يثيبك ……… ولعل وعسى يصحى من همه هوى الدنيا *
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26987 ] نشر منذ 2 ساعتين
تابعت للأخت هذي مقاطع كثيرة
كلها نصح وأرشاد وثقافه
أنا منبهر من عقليتها وذكائها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26987 ] نشر منذ 2 ساعتين
باالنسبة للبنات الي يعرضون بنفوسهم
ويطاردون ويتغزلون باالشباب
اقولهن
يابنات
ترى كل مرخوص مبخوس
والي ترخص نفسها محد يبيها حتى بريال.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 2 ساعتين
راع الددسن ..
ارم كلمة ياخي ..
شكل القرنبع ف الورشة😂😂
مغرد[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 1 ساعة
انا شفته مو وسيم مره بس اعتقد والله اعلم فيه اتفا قيه ليشهرونه بس حركه حلوه
متهردق[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
من المفترض أن يتم معاقبة البنات على أفعالهن كما هو الحال فيمن نشر صورة بنت من الشباب وأخذ بالتغزل بها ، فالله عز وجل لم يغفل جانب النساء حينما طالب الرجال بغض أبصارهم فالجميع في هذا سواء
يقول الله عز وجل (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ..الآية ) ثم قال الله جل وعلا (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ..الآية)
ولكن ما نشاهده اليوم ونلمسه بشكل بيّن وواضح أن الفتيات هن من يطلقن أبصارهن ويمشين في وسط الطريق ويتضاحكن بصوتٍ عالٍ ويتهامسن ويتلامزن حين رؤيتهن شاب أو رجل .
فمتى يتم القضاء على مثل هذه التصرفات التي ربما أصبحت ظاهرة نراها كل يوم وإن لم نشاهدها على أرض الواقع شاهدناها على مواقع التواصل والأسوأ من هذا حينما لا ترى الفتاة بأس في مثل هذه التصرفات .
والأعجب من هذا كله أنك تجد من تنتقد من الفتيات مثل هذه التصرفات تتحدث مع الرجال على مواقع التواصل وتحتج بأنها تتكلم معهم باحترام وأن هؤلاء الشباب بمثابة اخوة لها بينما لو رأت زوجها يحادث الفتيات لأزبدت وأرعدت وثارت غيرتها وغريزتها التي أغفلت من جانبها حينما تحدثت هي مع الرجال .
أنا على يقين من أن الشباب يتحرقون شوقاً أكثر من الفتيات لطرح نظام التحرش في أقرب وقت ممكن لأن الأوضاع باتت مقلوبة واستغلت الفتاة مساندة التيار اللبرالي لها حتى تنمرت على الرقابة الذاتية والتعليمات الدينية
ولا تحدثني عن العادات والتقاليد لأنها أصبحت من الماضي .
الايوبي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
اولاً :الله يثبتك ياختي الكريمة وجزاك الله خيراً على هذا النصح والكلام الجميل والطيب والمفيد واسأل الله ان ينفع بعلمك .
ثانياً :فعلاُ شاهدت لهذة الاخت مقاطع كثيرة ومفيدة وخاصة بالنصح واشكرها على نصحها وتوعية المجتمع من العادات والتقاليد الغربية التي لا قيمى لها ولا مبادي .
وجزاها الله عنا خير الجزاء.
خالد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
عيونك فتنه الله يصلحكي
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 56 دقيقة
كفو عليها 👍🏼اسلوبها فيه من واحد يمكن طارق الحبيب
اصلا من التفاهه اصور وامدح وقله حياء وعيب في حقي
مدري وش صار بالبنات ولكن اختلف معها ماهو شرط اذا جميله تتغزل او العكس المحترمه محترمه من يومها
(إن لم تستحي فأصنع ماشئت)
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله من يوم جا توتر وفاس بك وسرغم وسنب شت وَذَا الخرابيط والدشير في زياده
لو يقفلونها كلها ومايخلون غير الوست اب أزين
X[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 48 دقيقة
اقول على شحم هذي مريضة نفسيا اومعقدة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26987 ] نشر منذ 11 دقيقة
والله أنت الي مريض ومعقد
الإنسانه هذي من أشجع النساء
مو مثلك نكره ومندس خلف معرف لاأصل ولافصل
هزيم[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 1 دقيقة
كلامها صحححححححححححححححححححححححح
اللي صاير في بعض البنات هالوقت
لاتعليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق
الله يهدي الجميع