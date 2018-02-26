هواوي تطلق حاسب محمول مزود بكاميرا مخفية

بكين(صدى):

أطلقت شركة ” هواوي ” الصينية الرائدة، حاسبها ” ميت بوك إكس برو ” الجديد، والمزود بكاميرا مخفية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي بمدينة برشلونة الإسبانية.

وينتمي ” ميت بوك إكس برو ” الجديد إلى فئة الحواسب المتحولة الهجينة، الذي يجمع بين كونه ” لابتوب ” وحاسباً لوحياً ” تابلت “.

كما تم تزويده بشاشة لمسية بقياس 13.9 بوصة، مدعومة بتقنية عرض ” FullView ” ، فائقة الدقة، بمعدل 3000×2000 بيكسل، كما أنها تشمل نسبة 91% من هيكل الجهاز.

ولكن تُعتبر أبرز الإمكانيات، هو دعمه كاميرا جديدة من نوعها مخفية داخل لوحة مفاتيح الجهاز.

حيث قررت “هواوي” نقل الكاميرا إلى لوحة المفاتيح؛ حتى تعتمد تقنية ” الحواف الرقيقة ” التي تمنح المستخدم مشاهدة متميزة للشاشة.

وتم وضع الكاميرا في زر يقع بين أزرار F6 وF7 في لوحة المفاتيح، وبمجرد الضغط على الزر تنبثق الكاميرا من لوحة المفاتيح ليستخدمها أي شخص.

وتضمن تلك ” الكاميرا المخفية ” بتلك الطريقة خصوصية أي مستخدم؛ نظراً لأنه لا يمكن تشغيلها أو تسجيلها أي أمر؛ إلا بعد إذن المستخدم، الذي يقرر إما فتحها من عدمه.

وتم دعم ” ميت بوك إكس برو ” بمعالجين؛ أحدهما من الجيل الثامن من نوع ” إنتل كور آي- 5 ” ، والثاني من الجيل السابع ” إنتل كور آي- 7 “.

وتم تزويده أيضاً بذاكرة وصول عشوائي ” رام ” بسعتين إما 8 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية إما 256 أو 512 جيجابايت.

مع العلم أن سُمك الحاسب المحمول الجديد يبلغ 14.6 ملليمتر، ووزنه 1.33 كيلوغرام، ونظاماً صوتياً مميزاً، ومن المتوقع أن يبلغ سعره 1842 دولاراً أمريكياً.