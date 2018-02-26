تفاصيل واقعة التليفون الذي ظهر في صورة لخادم الحرمين قبل 64 عاما

نايف السالم(صدى):

قام الدكتور خالد البياري، رئيس مجلس الاتصالات، للملك سلمان بن عبدالعزيز هدية تذكارية خلال حفل المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز، عبارة عن تلفون قديم ظهر في صورة للملك سلمان في عام 1375 خلال توليه إمارة الرياض.

وقدم لوحتان للتلفون الذي ظهر في صورة قديمة للملك سلمان، أحدهما صورة لخادم الحرمين الشريفين وهو في مكتب بالرياض عندما كان أميرًا للرياض، فيما قدم هاتف شبيه للذي كان يستخدمه أمير الرياض قبل نحو 64 عامًا.

ودخل الهاتف للمملكة في عام 1353 لأول مرة حيث بلغت الخطوط الهاتفية بنفس السنة 854 هاتفًا يدويًا موزعًا بين الرياض ومكة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

وأشار ” البياري ” إلى أن الصورة كانت بعد تولي خادم الحرمين الشريفين لإمارة الرياض بسنتين في عام 1375 التي توافق 1956 في مبنى بلدية الرياض الواقع على شارع البطحاء والوزير والذي يستخدم في الوقت الحالي لإدارة الأراضي.

وأوضح ” البياري ” أن مناسبة الصورة كانت في استقبال رئيس وزراء الهند جواهرلال نهرو أثناء زيارته للمملكة.