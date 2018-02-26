غياب السومة يضع ” زكريا ” في مأزق

نواف السالم(صدى):

انتقد جماهير النادي الأهلي، المحترف المصري مؤمن زكريا؛ على إثر وقوعه في مصيدة التسلل بشكل متكررة.

وكشفت الإحصائيات عن سقوط ” زكريا ” في التسلل خلال مواجهة الفيحاء الأخيرة في بطولة كأس الملك، 3 مرات في 30 دقيقة فقط.

وعلى جانب أخر نجد أن اللاعب المصري وقع في مصيدة التسلل 3 مرات في آخر 22 لقاء بالدوري المصري مع فريقه السابق الأهلي المصري.

واعتاد ” زكريا ” على اللعب كجناح أيسر سواء في الأهلي المصري أو منتخب الفراعنة أو في السابق مع إنبي والمصري والزمالك، إلا أنه تغير مركزه؛ لغياب عمر السومة؛ لذلك ينتظر اللاعب المصري عودو السومة لانقاذه والعودة لمركزه.