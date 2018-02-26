فيلم وثائقي يحكي سقوط رئيسة البرازيل ديلما روسيف

برلين(صدى):

صرحت مخرجة الفيلم الوثائقي البرازيلي ” أو بروسيسو ” ، والذي شارك في مهرجان برلين السينمائي، أن مجتمع بلادها لا يزال منقسمًا بشدة بعد عام ونصف من مساءلة الرئيسة ” ديلما روسيف ” وعزلها من منصبها.

ويمزج الفيلم لقطات من محاكمة روسيف بصور لمحتجين دشنوا حملات ضدها وآخرين خرجوا للشوارع من أجل دعمها، وهو من إخراج ماريا أوجوستا راموس

كما قالت راموس بعد عرض فيلمها في مهرجان برلين السينمائي “هذا الفيلم يحكي الكثير عما يحدث الآن. ما زالت البلاد منقسمة تماما “.

حيث عزلت روسيف من منصبها في أغسطس آب 2016 بعد عملية مساءلة قسمت الرأي العام في خضم فضيحة فساد وأزمة اقتصادية، ويقول حلفاؤها إن عزلها بزعم خرق قواعد الميزانية كان انقلابا، مع العلم أنها أول امرأة تتولى الرئاسة في البرازيل.

وسوف تجري البرازيل انتخابات في أكتوبر ومن المرجح أن يمنع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من خوضها بعد إدانته في قضية فساد.