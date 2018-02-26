بالفيديو.. شاب يلقي 14 هاتف ” آيفون ” من ارتفاع شاهق
نشر شاب مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” وهو يُجري تجربة متهورة لمشاهدة ما سيحدث عند إلقاء 14 هاتف آيفون من ارتفاع شاهق.
و لصق الشاب الهواتف حول كرة ضخمة من الزجاج ثم صعد أعلى مبنى ارتفاعه 30 مترا، وألقى الكرة التي تهشمت محدثة صوتا قويا.
هبط الشاب لتفقد الهواتف ووجد أكثرها محطمة تماما، إلا أن المفاجأة كانت في وجود أربعة هواتف ما زالت تعمل.
This is what happens when you drop 14 iPhones from 100-foot! 📱🙈
This is what happens when you drop 14 iPhones from 100-feet! 📱🙈
Posted by Daily Mail on Saturday, February 24, 2018
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