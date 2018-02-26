بالفيديو.. شاب يلقي 14 هاتف ” آيفون ” من ارتفاع شاهق

متابعات(صدى):

نشر شاب مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” وهو يُجري تجربة متهورة لمشاهدة ما سيحدث عند إلقاء 14 هاتف آيفون من ارتفاع شاهق.

و لصق الشاب الهواتف حول كرة ضخمة من الزجاج ثم صعد أعلى مبنى ارتفاعه 30 مترا، وألقى الكرة التي تهشمت محدثة صوتا قويا.

هبط الشاب لتفقد الهواتف ووجد أكثرها محطمة تماما، إلا أن المفاجأة كانت في وجود أربعة هواتف ما زالت تعمل.