سفارة المملكة بالأردن توضح حقيقة تعرض سعوديين للسلب والنهب

عمان(صدى):

قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين، في الأردن، بنفي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرُّض مواطنين سعوديين للسلب والنهب، خلال تواجدهم بمنطقة وادي الريان، شمال الأردن.

وأشارت السفارة، إلى أنها لم تتلق أي بلاغ بخصوص تعرُّض مواطنين للسلب أو النهب، خلال تنزههم بهذه المنطقة، لافتة للتجاوب والتعاون الكبير بين السفارة والأجهزة الأمنية الأردنية، في سبيل حل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين السعوديين القادمين للسياحة في الأردن، أو المقيمين منهم للعلاج أو الدراسة.

جدير بالذكر، أن منطقة وادي الريان الواقعة شمال الأردن، تعد مقصداً هاماً للسياح والزوار، حيث تشهد تواجد أعداد كبيرة من السائحين السعوديين.