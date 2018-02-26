10 وظائف تعليمية وتخصصية فنية شاغرة لدى قوات الدفاع الجوي

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، 10 وظائف تعليمية وتخصصية فنية على برامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بالمنطقة الوسطى والغربية، على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت قوات الدفاع الجوي أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك تحت مسميات الوظائف التالية ” مصحح ومدقق لغوي، مخرج تلفزيون، فني صوت، فني صفائح مونتاج، فني جرافيكس (وظيفتين)، مساعد مستشار قانوني، فني اتصالات، أخصائي عقود (وظيفتين) “.

وأشارت إلى أن التسجيل سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق (16-06-1439هـ) الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر حـتـى يـوم الخميس الموافق (20-06-1439هـ) الساعة الواحدة ظهرًا.

كما أضافت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي هنا .