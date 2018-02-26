اتفاقية مشتركة بين هيئة الرياضة والإذاعة والتلفزيون

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأثنين، عن توقيع رئيس الهيئة تركي آل لشيخ اتفاقية مع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لنقل الفعاليات والأحداث الرياضية التي ستقيمها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة القادمة عبر القنوات السعودية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن القنوات السعودية ستتولى بموجب الاتفاقية، تغطية الأحداث السابق ذكرها؛ والتي ستنطلق الخميس القادم ببطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية التي ستقام خلال 1-3 مارس المقبل، بالإضافة لبطولة المملكة للبلوت، وهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة، وبطولة الدرون.

ومن المقرر أن يشهد مطلع مارس إطلاق هوية جديدة ستطلقها القنوات الرياضية بمشاركة الهيئة العامة للرياضة.