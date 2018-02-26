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بالصور.. مهرجان برلين السينمائي يختتم دورته الـ68

بالصور.. مهرجان برلين السينمائي يختتم دورته الـ68
برلين(صدى):

اختتم مهرجان برلين السينمائي الدولي دورته الـ 68، حيث حصل على جائزة الدب الفضي الفيلم المكسيكي “Museum ” كأفضل سيناريو، وحصل الممثل الفرنسي أنثوني باجون، على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل، عن دوره في فيلم ” The Prayer ” إخراج سيدريك كان.

كما حصل الفيلم الروماني ” Touch Me Not ” علي جائزة العمل الأول، وحصل المخرج الأمريكي، ويس أندرسون، على جائزة أفضل مخرج عن فيلم الرسوم المتحركة ” Isle of Dogs ” .

وحصل الفيلم البولندي ” Mug ” للمخرجة مالجورزاتا سزوموسكا، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وفازت الممثلة آنا بورن بجائزة الدب الفضي كأحسن ممثلة عن دورها في فيلم ” The Heiresses ” إخراج مارسيلو مارتينيسي.


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