بالفيديو.. تعرف على طريقة تعديل الحساب البنكي للاستفادة من دعم ” حساب المواطن “

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن خطوات تعديل رقم آيبان الحساب البنكي وكيفية اعتماده للاستفادة من دعم البرنامج.

وأشار البرنامج في مقطع فيديو نشره اليوم الاثنين، إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول إلى استكمال الطلب، ومن ثم الدخول على الحساب البنكي.

وأضاف أنه يتم اختيار حالة الاستحقاق من الصفحة الرئيسية، ثم يتم الضغط على تأكيد الحساب البنكي، واختيار ” نعم ” للتأكيد، ثم يتم الاعتماد بعد وصول رسالة نصية.