كومباني: كنت أعلم أني سأحرز هدفا في شباك الأرسنال

ماجد محمد(صدى):

قال فينسنت كومباني، مهاجم مانشستر سيتي، إنه كان يشعر قبل مواجهة الأرسنال في مباراة نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، التي أقيمت أمس، إنه سيسجل في المباراة.

وأوضح : ” كان مضحكاً قبل المباراة عندما شعرت أنني سوف أسجل هدفاً.. كنت قريباً ولدي بعض الحظ وكذلك الإيمان والثقة بالنفس “.

وأشار إلى أن المباراة كانت صعبة، قائلًا: ” لكننا لعبنا بشكل جيد، تحكمنا في السرعة، أنا فخور بأداء الفريق وتحقيق الفوز في ويمبلي، إنها نتيجة عظيمة ضد أي منافس “.

يجدر الإشارة إلى أن فينسنت كومباني، الذي قاتل من أجل العودة بعد فترات طويلة من الإصابات خلال السنوات القليلة الماضية، اختير ليكون رجل المباراة، بعد عرضه الرائع في المباراة، التي انتهت بثلاثة أهداف نظيفه.