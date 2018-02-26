أكثر من 4 الآف زيارة الطب المنزلي بمستشفى الملك فهد بالمدينة

نايف السالم(صدى):

قال وزارة الصحة، أنه وصل عدد الزيارات التي سجلها قسم الطب المنزلي بمستشفى الملك فهد العام، بالمدينة المنورة خلال العام الميلادي 2017، إلى 4389 زيارة منزلية وبمعدل 103 زيارات أسبوعية.

وأشار مدير مستشفى الملك فهد الدكتور أيمن بن محمد خرابة، إلى أن الفرق الطبية المكونة من أطباء وممرضين وأخصائيين علاج طبيعي وغيرهم يقدمون خدمات طبية متكاملة لمرضى كبار السن والمقعدين في منازلهم المسجلين حسب الأنظمة لدى القسم.

وأوضح مدير المستشفى أن عدد المرضى المسجلين لدى قسم الطب المنزلي بمستشفى الملك فهد بالمدينة والذين تستدعي حالاتهم إلى متابعة منزلية بشكل مستمر يتراوح عددهم ما بين 300 إلى 400 مريض مؤكدًا بأنه تم ربط قسم الطب المنزلي وبشكل إلكتروني مع المستشفى ليكون للقسم كامل الصلاحيات في إدخال التحاليل المخبرية وصرف الأدوية للمرضى عن طريق النظام الإلكتروني ( medical plus ).