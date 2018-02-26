” الإتحاد الأوروبي ” يعرب عن قلقه من تصاعد الأعمال العسكرية في سوريا

نيويورك(صدى):

أعربت مفوضة السياسة الخارجية، في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن قلق الاتحاد من تصاعد الأعمال العسكرية في سوريا، داعية روسيا وإيران وتركيا؛ لضمان خفض التصعيد هناك.

وصرحت قبل انطلاق جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء، في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قائلة: ” نحن مع الوزراء، قلقون جدًا من تصاعد العمليات العسكرية، في الأراضي السورية كلها، وبالدرجة الأولى من قبل النظام وحلفائه ” ، وتتحمل الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا، المسؤولية الخاصة عن سير عملية خفض التصعيد، لا رفع حدة التوتر.