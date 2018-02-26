حسين الجسمي ينشر صور من مهرجان الفجيرة

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، صور على حسبه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، من مشاركته في أوبريت الفجيرة، وذلك في افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في دورته الثامنة والتي ستقام في الفترة من 24 فبراير وحتى 5 مارس.

حيث قال الجسمي على الصور التي نشرها : ” مشاركتنا في أوبريت الفجيرة تجمعنا هي مكمّلة وموثّقة لهذا البُعد الثقافي والفني الذي يسعى ويهتم به شيوخنا الكرام في دولة الإمارات وهي تظاهرة راقية وهامة، نشكر رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لاهتمامه ودعمه للفن والثقافة “.