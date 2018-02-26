5 آلاف ريال قيمة سبحة نادرة بالجنادرية

نايف السالم(صدى):

قامت سيدة بشراء سبحة نادرة توشك على الانقراض بقيمة 5 آلاف ريال، وذلك من بيت إمارة منطقة حائل بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .

وقال البائع ويسمى إبراهيم العبيداء، أن الإقبال على اقتناء السبح في المهرجان عالٍ جدًا، لافتًا إلى أن هواة السبح يقتنون الفخمة منها وإن ارتفع ثمنها.

وأشار ” العبيداء ” إلى أن تصنيع السبح في المملكة يكون من مقابض الأبواب القديمة والصنابير، إضافة إلى العاجيات والأحجار، مضيفًا أن هناك العديد من أشكال السبح بينها ” البرميلي والصنوبري والزيتوني والزوردي والدائري ” .

وأوضح ” العبيداء ” أن أغرب وأطرف المواقف التي مر بها، هو تصميمه سبحة للأمير خالد بن عبدالله، وأمنيته الوصول إليه لإهدائها له، قبل أن يفاجأ به واقفًا أمامه في مهرجان الجنادرية بالصدفة، وقبل هديته في فرح شديد.