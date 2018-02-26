سياسي تركي يتنبأ بخسارة ” أردوغان ” في الانتخابات الرئاسية

أنقرة(صدى):

توقع نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، عبداللطيف شنر، خسارة رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية له، حيث أكد على خسارة أردوغان ما لم ترتكب المعارضة التركية خطأ فادح، مؤكداً كذلك على فشل تحالف الانتخابات بين العدالة والتنمية والحركة القومية.

وأضاف ” شنر ” ، أن أدروغان سعي إلى تحقيق تحالف سياسي بالقانون بعدما ظل لسنوات يلقى خطابات معادية للتحالفات والائتلافات، يدل على خوفه.