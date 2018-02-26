تسريبات جديدة عن سعر غير متوقع لـ جالاكسي إس 9

نورة الشهري (صدى):

كشفت تسريبات عن السعر المتوقع لهاتف جالاكسي إس9، حيث يصل إلى ألف دولار، وذلك قبل الإعلان الرسمي لشركة سامسونج عن إطلاق الجهاز والسعر التقريبي له.

حيث أن سعر جالاكسي إس 9 في أوروبا يبلغ 841 يورو، فيما يصل سعر النسخة الأكبر منه، إس9 بلس إلى 997 يورو، وتعادل هذه الأرقام 1,083 دولارا لإس9، و1229 دولارا لإس9 بلس.

وهذه الأسعار شاملة الضريبة، التي تطبق بنسب مرتفعة في أوروبا، لذا من المتوقع أن يكون السعر أكثر انخفاضًا لدى بيعه في الولايات المتحدة أو مناطق أخرى.

مع العلم أن هذه الأسعار تعدت السعر المرتفع لهاتف آيفون إكس، الذي طرح بمبلغ 999 دولارًا للنسخة التي ذات سعة 64 جيجابيات، و1149 دولارا للنسخة ذات السعة 25 جيجابايت.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسميًا عن هاتفها الجديد في ملتقى الهواتف العالمي في الخامس والعشرين من فبراير الجاري.