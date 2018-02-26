هيفاء وهبي تحضر لألبومها الجديد

نورة الشهري (صدى):

انتهت النجمة هيفاء وهبي من تسجيل أغنيتين جديدتين من ضمن أغاني ألبومها الجديد والذى تتعاون فيهم مع الملحن أحمد البرازيلي.

حيث أن الأغنية الأولى بعنوان ” في ناس بيبانو ” وهى من ألحان أحمد البرازيلي وكلمات باسم محفوظ وتوزيع تميم،وهناك أيضا أغنية أخرى قامت هيفاء بتسجيلها وضمها للألبوم وهى بعنوان ” مزيكا هادية ” وهى من ألحان أحمد البرازيلي وكلمات أحمد عادل توفيق وتوزيع شريف مكاوي.

والجدير بالذكر أن آخر الألبومات التي طرحتها هيفاء وهبي هو ألبوم بعنوان ” ملكة جمال الكون ” وتم طرحه عام 2012 ولم تطرح هيفاء أيا من الألبومات الغنائية منذ هذا الوقت ولكنها تعتمد فقط على أغاني السينجل.