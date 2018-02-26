إيران تواصل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطور القدرات البحرية النووية

طهران(صدى):

تواصل إيران خطواتها التصعيدية النووية وانتهاكها للاتفاقيات الدولية، من خلال سعيها لتطوير أنظمة الدفع النووي البحرية في خطوة اتخذتها طهران خلال الفترة الأخيرة.

وبدأت طهران في تحرك واضح فيما يتعلق بتطوير القدرات البحرية النووية لها مستغلة حالة الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة فرض واقع جديد، منتهكة الاتفاق النووي الموقع بينها وبين القوى العظمى خلال 2015.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالفاندي، قال إن تسريع عملية الدفع النووي يبدو مرتبطًا بنهج الولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي الإيراني، وجاء ذلك بعد مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة إيران على سياساتها القذرة الداعمة للإرهاب.

كما كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغت الوكالة بقرار اتُخذ لبناء محرك نووي بحري في المستقبل، موضحًا أن طهران لم ترد بعد على طلب الوكالة بشأن المزيد من التوضيحات والمعلومات.