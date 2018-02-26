أضرار مادية بـ ” بوفن ديجويل ” جراء الزلزال الذي ضرب إندونسيا

جاكرتا(صدى):

صرحت الوكالة الوطنية، للتخفيف من حدة الكوارث، بإندونسيا، اليوم الإثنين، أن الزلزال القوى، الذي ضرب بابوا غينيا الجديدة، منذ ساعات تسبب في حدوث حالة من الهلع والفزع، بين المواطنين، كما تسبب أيضا في إحداث أضرار مادية، في منطقة ” بوفن ديجويل ” بإقليم ” بابوا ” الواقع أقصى شرق البلاد.

وفي ذات السياق أيضًا، قالت الوكالة: ” أن المعلومات مازالت محدودة؛ بسبب بعد المنطقة التي تقع على الحدود، مع بابوا غينيا الجديدة، وافتقارها إلى العاملين في مجال مواجهة الكوارث ” ، ملفتة الانتباه إلى أنه لم يعرف بعد، ما إذا كانت هناك ضحايا جراء الهزة الأرضية القوية أم لا.

يُذكر أن زلزال بقوة 7.5 درجة، على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، حيث وقع مركز الهزة الأرضية على بعد 89 كيلومترا، جنوب غرب منطقة ” بورجيرا ” .