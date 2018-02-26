سواريز يضع فالفيردي في مأزق

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن تردد المدير الفني للبرسا إرنستو فالفيردي، حول إشراك اللاعب لويس سواريز في مواجهة لاس بالماس في إطار الدوري الإسباني.

وأوضحت المصادر أن مدرب البرسا من المتوقع أن يستبعد سواريز حتى يتجنب خسارة تواجده في مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة.

وكان سواريز فشل في الحصول على بطاقة صفراء في مواجهة جيرونا الأخيرة؛ حيث حاول أن يحصل على بطاقة صفراء حتى يتغيب عن مواجهة لاس بالماس، ويضمن المشاركة أمام أتلتيكو.

ويووجد فارق 7 نقاط بين البرسا وأتلتيكو مدريد الذي يسير بقوة نحو الصدارة للإطاحة بالبرسا من الصدارة.