السبب وراء تنازل الدون عن ضربة الجزاء لـ ” بنزيما “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن السبب وراء تنازل نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو عن ضربة الجزاء لكريم بنزيما في مواجهة ألافيس التي انتهت برباعية نظيفة في إطار الدوري الإسباني.

وقالت المصادر، إن السبب هو أن الدون رغب في عودة بنزيما إلى طريق الأهداف؛ حيث أنه يحب اللعب بجوار بنزيما.

وكانت مواجهة الريال، أول أمس، أمام ألافيس في إطار الدوري الإسباني شهدت موقف رائع للنجم كريستيانو رونالدو، الذي دعم المهاجم كريم بنزيما من خلال إهداؤه لركلة جزاء بدلًا من أن ينفذها هو ويحقق رقم قياسي جديد.