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بالفيديو.. رد فعل عريس رأى عروسه بالفستان الأبيض

بالفيديو.. رد فعل عريس رأى عروسه بالفستان الأبيض
متابعات(صدى):

أصيب عريس بحالة من الذهول والسعادة عندما رأى زوجته بالفستان الأبيض.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة خروج العروس لعريسها الذي أصيب بالسعادة والانبهار بجمال العروس، وركض عليها وراح يرقص بها.

– الجواز عن حب بيكون كده ❤😍😍

Posted by Infinity ∞ on Friday, February 23, 2018


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة

يقول المثل ( الزين زين لو قام من منامه والشين شين لو تغسل بصابونة ) باين عليها انها جميلة ولاهي متكلفة بوضع مساحيق التجميل ويحق له انه يطير بها من فوق الارض

الله يهني سعيد بسعيدة

[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 21 دقيقة

ماشاء الله يهبلون من قلب طالع الحب
بالتوفيق لهم ❤️

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