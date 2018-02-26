بالفيديو.. رد فعل عريس رأى عروسه بالفستان الأبيض

متابعات(صدى):

أصيب عريس بحالة من الذهول والسعادة عندما رأى زوجته بالفستان الأبيض.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة خروج العروس لعريسها الذي أصيب بالسعادة والانبهار بجمال العروس، وركض عليها وراح يرقص بها.