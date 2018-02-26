بالفيديو.. رد فعل عريس رأى عروسه بالفستان الأبيض
أصيب عريس بحالة من الذهول والسعادة عندما رأى زوجته بالفستان الأبيض.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة خروج العروس لعريسها الذي أصيب بالسعادة والانبهار بجمال العروس، وركض عليها وراح يرقص بها.
– الجواز عن حب بيكون كده ❤😍😍
Posted by Infinity ∞ on Friday, February 23, 2018
شيّووووون[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة
يقول المثل ( الزين زين لو قام من منامه والشين شين لو تغسل بصابونة ) باين عليها انها جميلة ولاهي متكلفة بوضع مساحيق التجميل ويحق له انه يطير بها من فوق الارض
الله يهني سعيد بسعيدة
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 21 دقيقة
ماشاء الله يهبلون من قلب طالع الحب
بالتوفيق لهم ❤️
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25391 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يسعدهم