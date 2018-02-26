الاستئناف تحسم قرار إعادة معلم بالطائف إلى عمله

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أيَّدت محكمة الاستئناف الإدارية، حكم الدائرة الإدارية التاسعة بمكة المكرمة، بإلغاء قرار سابق لوزير التعليم بشأن طي قيد معلم من منسوبي تعليم الطائف، وإعادته للعمل وصرف مستحقاته طوال فترة الانقطاع عن العمل.

يشار إلى أن المعلم كان قد اعترض على قرار فصله من وظيفته بتاريخ انقطاعه عن العمل في 2 رجب من عام 1434 هـ، وقضت الدائرة الإدارية التاسعة بمكة بإعادته للعمل.

من جانبها، أعربت وزارة التعليم عن اعتراضها على الحكم، حيث رفعت القضية إلى الاستئناف التي أيدت حكم الدائرة التاسعة.