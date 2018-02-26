” هدف ” يتحمل 80% من تكاليف نقل المرأة العاملة
جدد صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، صباح اليوم الأثنين، دعمه للمرأة بالمملكة، وذلك بتحمله لـ 80% من تكاليف نقل المرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال مبادرة ” وصول ” .
حيث أوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يمكن التسجيل، عبر الرابط التالي: هنا
يشار إلى أن ” وصول ” ، هي إحدى مبادرات صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، وذلك للمساهمة في تخفيض تكاليف نقل المرأة العاملة في القطاع الخاص، بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فيما يتم ذلك عبر التطبيقات الذكية المرخصة لتوجيه المركبات.
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