” هدف ” يتحمل 80% من تكاليف نقل المرأة العاملة

نايف السالم(صدى):

جدد صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، صباح اليوم الأثنين، دعمه للمرأة بالمملكة، وذلك بتحمله لـ 80% من تكاليف نقل المرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال مبادرة ” وصول ” .

حيث أوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يمكن التسجيل، عبر الرابط التالي: هنا

يشار إلى أن ” وصول ” ، هي إحدى مبادرات صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، وذلك للمساهمة في تخفيض تكاليف نقل المرأة العاملة في القطاع الخاص، بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فيما يتم ذلك عبر التطبيقات الذكية المرخصة لتوجيه المركبات.