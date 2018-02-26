مخدرات غير مشروعة داخل أقلام ” ماركر ” تثير الذعر في سيدني

كانبرا(صدى):

أعلنت الشرطة الاسترالية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على رجل يهرب المخدرات ” مادة الإيفيدرين ” التي تعد إحدى سلائف الميثامفيتامين الرئيسية داخل شحنة أقلام صينية.

وأوضحت الشرطة أنه أثناء فحص شحنة أقلام التحديد ” ماركر ” القادمة من الصين في سيدني والبالغة 21 ألف قلم خلال وقت سابق من الشهر الجاري، تم اكتشاف أمورًا غير عادية، حيث وجد داخلها 300 كيلو جرام من هذه المادة والتي تبلغ قيمتها 95 مليون دولار أمريكي.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص جاءوا لاستلام الشحنة، ولكن تم غطلاق سراح شابين منهم، بينما وجهت إلى الثالث ” يوهوي لي ” البالغ 27 عامًا ويعتقد أنه مواطن صيني تهمة استيراد كمية تجارية من سلائف المخدرات غير المشروعة، ويواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 25 عامًا.

ومن جانبه أكد كبير المحققين أن هذه المادة المخدرة كان من شأنها أن تترك أثرًا مدمرًا في سيدني والمناطق الإقليمية في نيو ساوث ويلز إذا سمح لها بالخروج إلى الشارع.