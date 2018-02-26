بالفيديو.. أول مخبز نسائي في المملكة تديره سعوديات بطريقة مبتكرة

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مخبز نسائي تديره سعوديات في محافظة رفحاء بالمنطقة الشمالية، في خطوة لاقت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبان المقطع طريقة التعامل مع الزبائن في المخبز، حيث يتم الطلب بجهاز اتصال، ويتم تسليم الطلب من شباك واستلام النقود عبر منفذ أخر.

وجذبت الفكرة التي راعت جوانب الخصوصية مثل التعامل مع الزبائن بطريقة غير مباشرة، وسط إشادة واسعة من محافظة القائمين عليه على الضوابط الشرعية، مطالبين بتشجيع هذه الأعمال وتحفيزهن.