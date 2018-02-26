بالفيديو.. أول مخبز نسائي في المملكة تديره سعوديات بطريقة مبتكرة
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مخبز نسائي تديره سعوديات في محافظة رفحاء بالمنطقة الشمالية، في خطوة لاقت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبان المقطع طريقة التعامل مع الزبائن في المخبز، حيث يتم الطلب بجهاز اتصال، ويتم تسليم الطلب من شباك واستلام النقود عبر منفذ أخر.
وجذبت الفكرة التي راعت جوانب الخصوصية مثل التعامل مع الزبائن بطريقة غير مباشرة، وسط إشادة واسعة من محافظة القائمين عليه على الضوابط الشرعية، مطالبين بتشجيع هذه الأعمال وتحفيزهن.
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 53 دقيقة
ما شاء الله تباك الله
والله بنات رجال وكفو
ادعوا لكن خواتي ب الستر والتوفيق
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2219 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذا المخبز في المحافظه التي تسكنها
صراحة شغل نظيف ومرتب الله يرزقهم من واسع فضله وجوده
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2219 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذا المخبز في المحافظه التي اسكنها
صراحة شغل نظيف ومرتب الله يرزقهم من واسع فضله وجوده
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25391 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرزقهن من واسع فضله
رااايق[ عدد التعليقات: 3856 ] نشر منذ 19 دقيقة
شي رائع وجميل * فكرة ممتازه ** الله يوفقكن و يرزقكن من واسع فضله *