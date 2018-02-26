جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة حائل ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، إعلان عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بدرجة ” أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد “، للمواطنين والمواطنات من حملة درجة الدكتوراه، مع العلم أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 09/ 06/ 1439هـ، حتى 20/ 06/ 1439هـ.

وأبرزت الجامعة أن التقديم يتم من خلال إرفاق الطلب والمستندات المطلوبة التالية:

1. صورة الهوية الوطنية.

2. السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

3. صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

4. صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

5. صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

ولمن يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات والشروط المطلوبة الدخول علي هذا الموقع : هنا .