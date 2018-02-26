رئيس كوريا الجنوبية: على أمريكا خفض سقف شروط إجراء محادثات مع الشمال

سول(صدى):

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم، إنه يتعين على الولايات المتحدة خفض سقف شروط إجراء محادثات مع كوريا الشمالية، كما ينبغي على بيونج يانج في المقابل إظهار الاستعداد لنزع السلاح النووي.

وأضاف مون خلال اجتماع في سول مع ليو يان دونغ نائبة رئيس الوزراء الصيني ” أظهرت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة أنها مستعدة للمشاركة بفاعلية في محادثات مع الولايات المتحدة وتتحدث الولايات المتحدة عن أهمية الحوار “.

وتابع ” هناك حاجة إلى أن تخفض الولايات المتحدة سقف شروط إجراء المحادثات مع كوريا الشمالية ويتعين على كوريا الشمالية إظهار استعدادها لنزع السلاح النووي. من المهم أن تجلس الولايات المتحدة وكوريا الشمالية معًا على وجه السرعة “.