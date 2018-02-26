” السعودية للشحن ” تنضم لعضوية ” سمة “

عادل الحربي (صدى):

وقعت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة اتفاقية العضوية للانضمام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ، للتعرف على السلوكيات الائتمانية لعملاء الشركة في قطاع الأعمال ، وتقييم الملاءة المالية ، وبناء تقرير ائتماني دقيق للمستفيدين الأمر الذي سيجنبها الدخول في تعاملات ائتمانية غير موثوقة , سعياً لرفع جودة التعاملات الائتمانية لجميع سجلات عملائها.

واوضح الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن , عمر بن طلال حريري , على هامش توقيع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي لـ (سمة) في مقر السعودية للشحن بجدة , خالد بن محمد الشريف , أن التعاون مع (سمة) من شأنه أن يعزز موثوقية التعاملات وتحليل السلوك الائتماني لعملاء الشركة وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية , مؤكداً أهمية تحسين إدارة المخاطر الائتمانية في السعودية للشحن , وجودة إنجاز التعاملات المالية عبر الدخول في عضوية (سمة) , فضلاً عن ضرورة الشفافية وتبادل المعلومات والتقارير الخاصة بالأداء الائتماني لعملاء السعودية للشحن.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لـ (سمة) عن سعادته بانضمام “السعودية للشحن” لعضوية الشركة ، عاداً ذلك حجر زاوية لإكمال قطاع الخدمات , واستكمالاً لخطط (سمة) وأهدافها التي تم الإعلان عنها منذ العام 2004م ، والمتمثلة في تغطية القطاعات ذات العلاقة المالية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والقضائية وكذلك قطاع الخدمات اللوجستية في القطاعين العام والخاص ، وتوفير مختلف الخدمات والمنتجات التي تسهم في تبادل واضح وشفاف للمعلومات الائتمانية لضمان جودة المعلومات المقدمة.

يُذكر أن ” السعودية للشحن “تّسير رحلاتها إلى أكثر من (100) وجهة عالمية في جميع القارات عبر محطاتها الدولية الرئيسية البالغ عددها 17 محطة , التي تغطي مختلف أنحاء العالم , هذا إلى جانب محطاتها المحورية الداخلية في كل من جدة والرياض والدمام , كما تقدم بالإضافة إلى خدماتها اللوجستية عبر أسطول طائرات الشحن ، السعات المتاحة على متن طائرات ركاب السعودية , وتوفر حلولاً عملية وفعالة لخدمات استئجار طائرات الشحن التي تصل إلى العديد من المدن العالمية.