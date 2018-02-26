36 قتيلا بينهم 13 طفلا خلال 24 ساعة بالغوطة

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغوطة الشرقية إلى 36 قتيلاً، من بينهم 13 طفلاً على الأقل وامرأة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك جراء قصف قوات النظام السوري للمدينة، حيث لقى عشرات المدنيين مصرعهم متأثرين بجراحهم، فيما انتشلت فرق الدقاع المدني الجثث من تحت الأنقاض.

ونجحت فرق الدفاع المدني في ريف دمشق، في انتشال جثث 13 مدنياً، بينهم عائلة بالكامل، اليوم الإثنين، وكذلك أطفال ونساء قتلوا إثر غارات جوية روسية وسورية على الأحياء السكنية في مدينة دوما بريف دمشق.

يأتي قصف النظام السوري، عقب الهدنة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، والتي تدعو لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.