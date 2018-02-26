” نيمار ” يتغيب عن مواجهة الريال

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأثنين، عن مدة الغياب المتوقعة للاعب باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ إثر تعرضه لإصابة أمس في مباراة فريقه أمام مارسيليا.

وقالت المصادر، إن ” نيمار ” أُصيب بإلتواء في مفصل الكاحل، حيث تتضررت أربطة القدم بتمزق أو قطع كامل.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يغيب من 10 إلى 14 يوم في حالة أنت كون إصابته في المرحلة الأولى، بينما تتراوح مدة الغياب في المرحلة الثانية من 6- 8 أسابيع، والثالثة تصل لـ 3 أشهر.

وأشارت المصادر أنه هناك احتمال كبير أن يتغيب اللاعب عن مواجهة الريال في مباراة الإياب في إطار بطولة دوري الأبطال.