إجبار زوجين على ترك منزلهما بسبب عمرهما
أتهم عدد من المواطنين رجل بريطاني يٌدعى ” دنكان ، 66 عاماً ” بانجذابه جنسياً إلى الأطفال ، بسبب الفجوة العمرية بينه وبين زوجته ” كرستين ، 29 عاماً ” ، ما أجبرهما على ترك منزلهما والانتقال لمنطقة أخرى .
حيث تعرض دنكان للعديد من المضايقات من أشخاص غريبة كلما خرج مع زوجته كريستين سويا ، وتعامل الزوجان مع الموقف ببساطة، لكن بعد 10 سنوات، انتقل الزوجان إلى إينفيرنيس للهرب من التعليقات القاسية .
وقالت الزوجة في تصريحات إعلامية ، إنها التقت بزوجها عام 1998 عندما كان عمرها 18 عاما، حيث حاولت قمع مشاعرها تجاهه وخوفا من رأي الآخرين، لكنها لم تستطع التوقف عن التفكير فيه.
وأضافت أنها أبقت علاقتهما سرا خوفا من التعليقات والإساءة إليهما بسبب الفجوة العمرية ، وبالفعل عقب زواجهما استمرت التعليقات حتى بعد انجاب ابنتنا ” جيمي ” ، وازداد سوءا عندما صاح أحدم في وجه زوجها أثناء تواجدهما في مطعم بأنه يستغل الأطفال جنسيا ، لهذا انتقلنا إلى إينفيرنيس .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2606 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندك كرستين موزه عمرها 29 عام وتنجذب للأطفال-صراحه الشنب ماهو على رجال-وبعدين في دينكم تستطيع كرستين تكفيك أيضا عن الأطفال-ليس بعد الكفر ذنب-
شيّووووون[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة
يا السحاب يا ابن الحلال سبب انهم يقولون له انه ينجذب للاطفال لفارق العمر الكبير بينه وبين زوجته لانها لما كان عمرها 18 سنة ووقعت في حبه كان عمره هو 54 سنة فعلشان كذا يقولون له انه ينجذب للاطفال
والا لو كان صحيح انه ينجذب للاطفال كان من زمان اقاموا عليه دعوى قضائية وانسجن لانهم بلاد قانون ماعندهم لا وساطات ولا حب خشوم
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 23 دقيقة
هاذي الحين عمرها ٢٩سنه 😏 وجهها اكبر كانه ب٥٠