إجبار زوجين على ترك منزلهما بسبب عمرهما

روما(صدى):

أتهم عدد من المواطنين رجل بريطاني يٌدعى ” دنكان ، 66 عاماً ” بانجذابه جنسياً إلى الأطفال ، بسبب الفجوة العمرية بينه وبين زوجته ” كرستين ، 29 عاماً ” ، ما أجبرهما على ترك منزلهما والانتقال لمنطقة أخرى .

حيث تعرض دنكان للعديد من المضايقات من أشخاص غريبة كلما خرج مع زوجته كريستين سويا ، وتعامل الزوجان مع الموقف ببساطة، لكن بعد 10 سنوات، انتقل الزوجان إلى إينفيرنيس للهرب من التعليقات القاسية .

وقالت الزوجة في تصريحات إعلامية ، إنها التقت بزوجها عام 1998 عندما كان عمرها 18 عاما، حيث حاولت قمع مشاعرها تجاهه وخوفا من رأي الآخرين، لكنها لم تستطع التوقف عن التفكير فيه.

وأضافت أنها أبقت علاقتهما سرا خوفا من التعليقات والإساءة إليهما بسبب الفجوة العمرية ، وبالفعل عقب زواجهما استمرت التعليقات حتى بعد انجاب ابنتنا ” جيمي ” ، وازداد سوءا عندما صاح أحدم في وجه زوجها أثناء تواجدهما في مطعم بأنه يستغل الأطفال جنسيا ، لهذا انتقلنا إلى إينفيرنيس .