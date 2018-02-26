الذهب يتعافى من أكبر خسارة في شهرين ونصف
شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في مستوياتها متعافية من خسائرها الأسبوعية، مدعومة بتراجع الدولار.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.8% عند 1341.0 دولار، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.87% إلى 1340.2 دولار للأوقية، متعافيًا من أكبر خسارة في شهرين ونصف خلال الأسبوع الماضب بتراجع 1.4%.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.3% إلى 89.68، قبل الإفصاح عن التقرير النصف سنوي للبنك المركزي عن السياسة النقدية والاقتصاد أمام الكونجرس غدًا.
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