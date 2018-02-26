الذهب يتعافى من أكبر خسارة في شهرين ونصف

نايف السالم(صدى):

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في مستوياتها متعافية من خسائرها الأسبوعية، مدعومة بتراجع الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.8% عند 1341.0 دولار، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.87% إلى 1340.2 دولار للأوقية، متعافيًا من أكبر خسارة في شهرين ونصف خلال الأسبوع الماضب بتراجع 1.4%.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.3% إلى 89.68، قبل الإفصاح عن التقرير النصف سنوي للبنك المركزي عن السياسة النقدية والاقتصاد أمام الكونجرس غدًا.