دنيا سمير غانم في أبو ظبي لتقديم استعراضات عالم دنيا

نورة الشهري(صدى):

تستعد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لتقديم عروضها الاستعراضية ” عالم دنيا “، في أبو ظبي الشهر المقبل، بعد نجاح العروض الماضية في مصر بشكل كبير.

حيث نشرت دنيا صورة لبوستر العروض في أحد الشوارع، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور ” إنستجرام “، معلقة : ” مستنياكم يوم 1 و2 و3 مارس إن شاء الله في أبو ظبي في عالم دنيا “.

كما قامت شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم بدعمها، حيث أعادت نشر الإعلان الخاص بالعروض عبر حسابها الشخصي ، وعلقت عليه : “حظ سعيد دودي .. ربنا معاكي”.